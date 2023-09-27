ЗС України, можливо, досягли північної околиці Новопрокопівки поблизу Токмака

26 вересня ЗСУ продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, можливо, досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська сторона досі безпосередньо не відповіла на заяву джерела, імовірно пов'язаного з Повітряно-десантними військами (ПДВ) Росії, про те, що станом на 24 вересня ЗСУ контролюють половину села Вербове (18 км на південний схід від Оріхова). ISW також не виявив свідчень такого просування України.

Також повідомляється, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії армії РФ продовжують дислокуватися в Токмаку. Це, на думку аналітиків ISW, свідчить про те, що російське командування не укомплектувало ешелоновану оборону на півдні України.

Крім того, 25 і 26 вересня повідомлялося, що бійці 3-го батальйону 71-го мотострілецького полку були залучені в сутичку з військовою поліцією 70-го мотострілецького полку в окупованому Токмаку. На думку аналітиків, розгортання цих полків під Токмаком дає змогу припустити, що елементи тих самих російських з'єднань і частин, що обороняються на передових позиціях, утримують позиції, імовірно, в меншій кількості в наступних оборонних лініях.

"Цілком можливо, що непомічені елементи інших російських частин і з'єднань утримують позиції на тилових оборонних позиціях, хоча нинішня готовність російських сил до утримання позицій на лінії фронту говорить про те, що це малоймовірно", - наголошують аналітики ISW.