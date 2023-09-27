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07:17 27.09.2023

Генпрокурор Костін: Зареєстровано 105 тис. випадків російських воєнних злочинів

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Генпрокурор Костін: Зареєстровано 105 тис. випадків російських воєнних злочинів

В Україні зареєстровано 105 тис. російських воєнних злочинів, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Наразі ми зареєстрували 105 тисяч випадків вчинення воєнних злочинів і що важливо, що це не всі вчинені воєнні злочини. Багато цифр занижені, тому що воєнні злочини все ще вчинюються на окупованих територіях або люди, яких уже вбито, не змогли повідомити про скоєні проти них воєнні злочини. Тому ми розуміємо, що це величезна кількість", - сказав Костін.

Він наголосив, що одна з головних проблем розслідувань цих злочинів - їхня безпрецедентна кількість, і допомагати українським прокурорам у їхньому розкритті будуть і міністерство юстиції США, і ФБР.

Повідомляється, що окрім пріоритетних справ, таких як насильницька депортація українських дітей, Мін’юст США допомагатиме українським колегам у розслідуваннях злочинів у нових сферах, як-от злочини проти довкілля та розслідування кібератак.

"Створюючи нові практики, ми маємо бути впевнені, що результати наших розслідувань заслуговуватимуть на довіру на міжнародному рівні та будуть сприйняті міжнародною спільнотою як справжнє справедливе правосуддя. У цьому наша головна відмінність від держави-агресора (Росії)", - наголосив генпрокурор України.

 

 

 

Теги: #генпрокурор #злочини_рф

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