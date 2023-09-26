Перші партії із законтрактованих ДТЕК у Польщі 210 тис. тонн вугілля в дорозі – топменеджер

ДТЕК очікує надходження перших партій із законтрактованих у Польщі 210 тис. тонн вугілля для поставок у вересні 2023-березні 2024 року найближчим часом, повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.

"Перші партії вже в дорозі. Думаю, найближчим часом перше вугілля приїде", - сказав він у коментарі Енергореформі в кулуарах форуму "Енергія бізнесу", організованому Forbes.ua у вівторок.

При цьому Сахарук зазначив, що проблемною в цьому питанні є логістика.

"Щодо проблем, то це логістика. Обсяг залізницею не безмежний. 50-60 тис. тонн на місяць можна привезти. Інша проблема - це порти, у Польщі вони завантажені, є черга, щоб розвантажуватися, і час, який потрібно заздалегідь бронювати", - описав він ситуацію.

За його словами, вугілля заходитиме партіями, обсяг однієї 3,5 тис. тонн.

"Накопичувальним ефектом буде мати 30-40 тис. тонн на місяць", - зазначив Сахарук.

При цьому він звернув увагу, що ДТЕК везе вугілля "для підстраховки".

"Обсягу вугілля, який ми видобуваємо, вистачає. 7 млрд грн - наші інвестиції цього року в його видобуток. Ми забезпечимо себе. Але якщо буде потрібно, матимемо можливість допомогти іншим генераціям. Різні можуть бути ситуації", - сказав топменеджер ДТЕК.

Як повідомлялося, 13 вересня "ДТЕК Енерго" повідомив, що планує імпортувати близько 210 тис. тонн вугілля з Польщі для більш надійного проходження тепловою генерацією осінньо-зимового періоду, зазначивши, що перші партії вугілля очікують уже цього тижня.

У рамках контракту на імпорт палива досягнуто домовленості про постачання енергетичного вугілля упродовж опалювального сезону, із вересня 2023 року і до березня 2024 року.