Події

20:39 26.09.2023

Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

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Зеленський: Забезпечення снарядами - один із топових пріоритетів

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість забезпечення армії снарядами.

"Це тематика, якою займаємося щоденно. Постачання від партнерів, пошук нових можливостей у світі. Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

Він також сказав про "хороші та гучні деталі" зі знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі, гучні деталі".

"Очевидно, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, щоб терористичні можливості не зростали. Санкцій недостатньо. Буде більше", - наголосив Зеленський.

Теги: #фронт #пріорітети #зеленський

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