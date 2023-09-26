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18:39 26.09.2023

Україна й НАТО продовжують обговорювати варіанти безпеки транспортування українського зерна в Чорному морі - Галібаренко

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Україна й НАТО продовжують обговорювати варіанти безпеки транспортування українського зерна в Чорному морі - Галібаренко

Голова місії України при НАТО, посол Наталія Галібаренко констатує, що союзники та Київ продовжують обговорювати можливі варіанти безпеки транспортування українського зерна Чорним морем, однак говорити про їхні результати поки що передчасно.

У вівторок у Брюсселі в спілкуванні з українськими журналістами вона підтвердила, що ініціатива України створити маршрут, який проходив би територіальними водами країн НАТО, не знайшла підтримки серед союзників із міркувань безпеки. Водночас Туреччина продовжує наполягати на тому, що шукатиме шляхів відновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої раніше вийшла РФ.

"Обговорення так чи інакше триватиме, тому що найкраще вирішення питання вивезення зерна в тих обсягах, які ми маємо, - це вивезення морськими шляхами. Інші варіанти, які нам пропонують, наприклад, Балтійські держави, Хорватія та Румунія, вирішують проблему частково. Але говорити про те, до чого ми прийдемо в цих обговореннях, ще передчасно", - розповіла український дипломат.

Коментуючи раніше озвучене колишнім верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі адміралом Джеймсом Ставрідісом припущення про те, що Альянс може захистити судна, які прямують до українського порту Одеса та з нього, "за допомогою бойових літаків НАТО та, можливо, військових кораблів НАТО в супроводі", Галібаренко сказала: "Я думаю, що це реально виключно щодо супроводу в територіальних водах самих держав-членів, про територіальні води України не йдеться".

Теги: #нато #зерно #галібаренко

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