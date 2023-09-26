Події

18:33 26.09.2023

Відновлено роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією "Орлівка-Ісакча" - Держприкордонслужба

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Відновлено роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією "Орлівка-Ісакча" (Одеська обл.), повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Роботу в поромному пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області відновлено", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби у вівторок увечері.

Раніше повідомлялося, що роботу цього пропускного пункту було призупинено для проведення "заходів щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога".

 

Теги: #держприкордонслужба

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