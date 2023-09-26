Відновлено роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією "Орлівка-Ісакча" - Держприкордонслужба

Відновлено роботу поромного пункту пропуску на кордоні з Румунією "Орлівка-Ісакча" (Одеська обл.), повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Роботу в поромному пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області відновлено", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби у вівторок увечері.

Раніше повідомлялося, що роботу цього пропускного пункту було призупинено для проведення "заходів щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога".