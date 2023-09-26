Кабмін затвердив держпрограму "Єдність у розмаїтті"

Кабінет Міністрів затвердив державну цільову програму "Єдність у розмаїтті", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми ухвалюємо державну цільову програму "Єдність у розмаїтті". Її мета - створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин і корінних народів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, після затвердження цієї програми можемо говорити, що на урядовому рівні Україна повністю завершила виконання семи рекомендацій Європейської комісії.

Як уточнила пресслужба уряду, метою Державної цільової національно-культурної програми "Єдність у розмаїтті" на період до 2034 року є створення сталих інституційних умов на загальнодержавному та регіональному рівнях для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей осіб, які належать до національних меншин (спільнот) і корінних народів України, а також сприяння зміцненню соціальної стійкості, згуртованості та загальнонаціональної єдності українського суспільства.

Зокрема, у програмі передбачено заходи щодо: формування та розвитку стійких, спроможних і прозорих державних інституцій, громадських об'єднань нацменшин (спільнот) та представницьких органів корінних народів; забезпечення реалізації прав та задоволення потреб осіб, які належать до нацменшин та корінних народів України; забезпечення сталої підтримки процесів інтеграції суспільства та захисту прав нацменшин і корінних народів України на принципах поваги до різноманітності, запобігання та протидії дискримінації, суспільної інтеграції відповідно до міжнародних стандартів.