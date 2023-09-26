Унаслідок російського обстрілу Херсона поранені три людини

Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона: поранені три людини, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Близько 15:10 під вогнем російських військ опинилися житлові квартали міста. Поранень дістали троє людей", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, до лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізували 52-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала біля власного будинку. Двом чоловікам, 40 і 79 років, медичну допомогу надали на місці.