Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача ЧФ РФ

Сили спецоперацій ЗСУ уточнюють інформацію щодо смерті командувача Чорноморського флоту РФ, після удару по штабу ЧФ багатьох досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Роз'яснення інформації стосовно знищення командувача чф рф. Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту рф було знищено 34 офіцерів. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач чф рф. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У ССО зазначили, що це відбувається в рамках процедури зі збирання даних щодо результатів проведеної операції.

Раніше, 25 вересня, у ССО повідомили, що безповоротні втрати ворога внаслідок роботи Сил спеціальних операцій зі знищення БДК "Мінськ" і штабу Чорноморського флоту РФ у Криму становили 96 осіб, серед них - командувач Чорноморського флоту РФ.