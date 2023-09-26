Події

13:30 26.09.2023

РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

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РФ і далі атакує мирних жителів України, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу - посол США

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила нічні атаки РФ на цивільні об'єкти України в Одеській, Черкаській та Дніпропетровській області.

"Цієї ночі Росія продовжила атаки на цивільні об'єкти - транспортні мережі, зерносховища і порти в Одеській області, Черкаській області та Кривому Розі. Понад 36 вантажівок було пошкоджено або знищено, а водії та працівники портів дістали поранення. Вкотре, порушуючи всі міжнародні норми та закони, Росія продовжує атакувати цивільне населення, безжально намагаючись зупинити постачання українського продовольства по всьому світу", - написала вона в Х (колишній твіттер).

Як повідомлялося, російські окупаційні війська в ніч проти вівторка ударними БпЛА атакували Одещину, поцілили в припортову інфраструктуру, постраждали двоє чоловіків, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну.

 

Теги: #зерно #обстріли #брінк_бріджит

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