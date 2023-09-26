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11:57 26.09.2023

Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

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Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

Німеччина планує наступного року вдвічі скоротити обсяг федеральної допомоги, що виділяється землям на покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців, у рамках заходів зі скорочення бюджетних видатків на тлі зростаючої інфляції після декількох років щедрих витрат, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Німеччину прибули понад 1 млн біженців, підтримка яких лягла на міста і муніципалітети. 16 земель Німеччини вимагають збільшення федеральних коштів на покриття витрат на біженців наступного року.

У понеділок Берлін поінформував землі про те, що 2024 року на підтримку витрат на біженців буде виділено не більше EUR1,7 млрд, порівняно з EUR3,75 млрд цього року. Про це повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назвати свої імена у зв'язку з конфіденційністю зустрічі.

Представник Міністерства фінансів також повідомив, що зустріч представників федерального уряду та урядів земель із цих питань, яка відбулася в понеділок, не дала жодних результатів напередодні запланованих на листопад консультацій із канцлером.

"По суті, землі відповідають за розміщення біженців і догляд за ними. Федеральний уряд усвідомлює національний аспект", - додав прессекретар.

Уряд скасує свій внесок у витрати з догляду за українськими біженцями та їхньої інтеграції, додали джерела.

 

Теги: #німеччина #біженці

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