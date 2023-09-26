Чорноморський флот РФ не зможе зберегти колишній рівень контролю в Чорному морі - британська розвідка

Чорноморський флот Росії (ЧФ) протягом останніх тижнів зазнав низки великих атак, кульмінацією яких стали удари по його штабу 20 і 22 вересня 2023 року, причому ці атаки були більш руйнівними та більш скоординованими, ніж досі, зазначають у британській розвідці.

"Фізична шкода, завдана ЧФ, майже напевно серйозна, але має локальний характер. Флот майже напевно збереже здатність виконувати свої основні завдання у воєнний час – завдавати ударів крилатими ракетами і патрулювати місцеві райони", - йдеться у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (колишній "Твіттер") Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

Попри це, у розвідці вважають, що "масштаби патрулювання, а також здатність блокувати українські порти зменшиться", оскільки українські атаки поставили Росію в ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії українських сил. Також, припускають експерти, "ймовірно, знизиться здатність захищати свої активи в порту і виконувати поточне технічне обслуговування".

Як зазначається, у Чорному морі "триває динамічна, глибока ударна битва". У британській розвідці вважають, що ці події демонструють здатність України підірвати символічну і стратегічну роль Севастополя як проєкції сили Кремля.