РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

Російське командування продовжує роботу з формування Збройних сил РФ відповідно до потреб російських військ, що воюють в Україні, зазначено у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 вересня.

"25 вересня російське видання "Известия", посилаючись на джерела в російських збройних силах, повідомило, що у складі загальновійськових армій і новосформованих армійських корпусів формують розвідувально-штурмові бригади, до яких уже триває активний набір особового складу. Як повідомляють "Известия", до складу нових підрозділів увійдуть штурмовики, призначені для прориву багатошарової оборони, і розвідники, які вестимуть розвідку на "тактичну глибину", і зазначають, що кожна бригада отримає танки, легку бронетехніку, артилерію та різні безпілотники. Як зазначають "Известия", нові бригади призначені для подолання заздалегідь підготовлених українських оборонних позицій, особливо в районах Донбасу, де українські війська розширюють та обладнують укріплення з моменту першого вторгнення Росії у 2014 році", - наголошується у звіті.

Згадується також, що війна відзначила "необхідність мати спеціалізовані підрозділи для штурму укріплених районів" і що "потрібні окремі штурмові частини та з'єднання".

"Раніше російські військові вже намагалися врахувати досвід України, формуючи аналогічні штурмові підрозділи, призначені для дій у міських і укріплених районах, у вигляді рот "Штурм Z", які діяли переважно вздовж лінії фронту Донецьк - Авдіївка та на фронті Луганської й Харківської областей і здебільшого не мали успіху", - наголошують аналітики Інституту.

ISW повідомляла про військові реформи, що проводяться в Росії, і створення нових загальновійськових з'єднань армійського і корпусного рівня, і залишається незрозумілим, як російський апарат формування сил зможе набрати, навчити та укомплектувати з'єднання бригадного, армійського або корпусного рівня, зважаючи на безліч хронічних мобілізаційних проблем, із якими стикається російська армія наразі.