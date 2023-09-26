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10:32 26.09.2023

РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

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РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

Російське командування продовжує роботу з формування Збройних сил РФ відповідно до потреб російських військ, що воюють в Україні, зазначено у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 25 вересня.

"25 вересня російське видання "Известия", посилаючись на джерела в російських збройних силах, повідомило, що у складі загальновійськових армій і новосформованих армійських корпусів формують розвідувально-штурмові бригади, до яких уже триває активний набір особового складу. Як повідомляють "Известия", до складу нових підрозділів увійдуть штурмовики, призначені для прориву багатошарової оборони, і розвідники, які вестимуть розвідку на "тактичну глибину", і зазначають, що кожна бригада отримає танки, легку бронетехніку, артилерію та різні безпілотники. Як зазначають "Известия", нові бригади призначені для подолання заздалегідь підготовлених українських оборонних позицій, особливо в районах Донбасу, де українські війська розширюють та обладнують укріплення з моменту першого вторгнення Росії у 2014 році", - наголошується у звіті.

Згадується також, що війна відзначила "необхідність мати спеціалізовані підрозділи для штурму укріплених районів" і що "потрібні окремі штурмові частини та з'єднання".

"Раніше російські військові вже намагалися врахувати досвід України, формуючи аналогічні штурмові підрозділи, призначені для дій у міських і укріплених районах, у вигляді рот "Штурм Z", які діяли переважно вздовж лінії фронту Донецьк - Авдіївка та на фронті Луганської й Харківської областей і здебільшого не мали успіху", - наголошують аналітики Інституту.

ISW повідомляла про військові реформи, що проводяться в Росії, і створення нових загальновійськових з'єднань армійського і корпусного рівня, і залишається незрозумілим, як російський апарат формування сил зможе набрати, навчити та укомплектувати з'єднання бригадного, армійського або корпусного рівня, зважаючи на безліч хронічних мобілізаційних проблем, із якими стикається російська армія наразі.

 

Теги: #війна #isw

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