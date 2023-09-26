Після атаки ворога тимчасово не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією - Гуменюк

Унаслідок нічної атаки по Одеській області не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією, повідомила в ефірі "Радіо Свобода" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона спростувала поширену в телеграм-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.

"У нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми теж не фіксували нічого такого", - додала Гуменюк.

В ефірі телемарафону вона також повідомила, що удар ворога був спрямований на Подунав'я. "Унаслідок влучання там є займання автотранспорту в зоні очікування. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", - розповіла Гуменюк.