Події

08:43 26.09.2023

Тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном через обстріл інфраструктури в Миколаївській області

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Тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном через обстріл інфраструктури в Миколаївській області

Унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури в Миколаївській області тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном, повідомляє Укрзалізниця.

"Пасажири поїзда 218 до Херсона будуть доставлені шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією. Такий самий трансфер очікує пасажирів на ділянці Херсон-Миколаїв", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Роботи з відновлення руху тривають, стежте за офіційними каналами Укрзалізниці.

 

 

 

Теги: #обмеження #залізниця #обстріл

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