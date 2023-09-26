Тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном через обстріл інфраструктури в Миколаївській області

Унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури в Миколаївській області тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном, повідомляє Укрзалізниця.

"Пасажири поїзда 218 до Херсона будуть доставлені шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією. Такий самий трансфер очікує пасажирів на ділянці Херсон-Миколаїв", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Роботи з відновлення руху тривають, стежте за офіційними каналами Укрзалізниці.