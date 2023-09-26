Події

08:28 26.09.2023

Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва

1 хв читати
Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва

Ракета російських окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Як підтвердили у військовій адміністрації, близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Є влучення в об'єкт інфраструктури на околицях міста", - написав він у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Сєнкевич зазначив, що наразі працівники адміністрації району обстежують територію, а в разі виявлення пошкоджень житлових будинків розповість додатково.

Як повідомлялося, у понеділок увечері в Миколаєві зафіксовано приліт по місту.

 

 

 

Теги: #миколаїв #інфраструктура #влучення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 25.09.2023
У Миколаєві зафіксовано приліт по місту

У Миколаєві зафіксовано приліт по місту

07:41 20.09.2023
Ворог здійснив БПЛА-атаку по нафтопереробному заводу в Кременчуку, його роботу припинено

Ворог здійснив БПЛА-атаку по нафтопереробному заводу в Кременчуку, його роботу припинено

16:06 31.08.2023
Понад 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Понад 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

13:54 23.08.2023
Французький архітектор Мартен Дюплант'є створить проєкт скверу в Миколаєві

Французький архітектор Мартен Дюплант'є створить проєкт скверу в Миколаєві

12:15 22.08.2023
У Миколаєві День Незалежності відзначатимуть онлайн - голова ОВА

У Миколаєві День Незалежності відзначатимуть онлайн - голова ОВА

19:28 20.08.2023
Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

15:30 18.08.2023
У Миколаєві брат і сестра привласнили понад 1 млн грн благодійної допомоги - МВС

У Миколаєві брат і сестра привласнили понад 1 млн грн благодійної допомоги - МВС

07:04 15.08.2023
У результаті ворожої нічної атаки у Львові є влучання по житлових будинках - Садовий

У результаті ворожої нічної атаки у Львові є влучання по житлових будинках - Садовий

21:44 28.07.2023
Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

17:58 28.07.2023
Нацгвардія робить усе можливе для захисту критичної інфраструктури на півдні України - глава МВС

Нацгвардія робить усе можливе для захисту критичної інфраструктури на півдні України - глава МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції - Зеленський

Спецпредставниця США з відновлення України має розпочати роботу якомога швидше - Зеленський

У Форумі оборонних індустрій у Києві візьмуть участь фірми з 26 країн

ОСТАННЄ

Окупанти живуть у будинках місцевих жителів, використовуючи їх як "живий щит", у Запорізькій області

Тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном через обстріл інфраструктури в Миколаївській області

ЗС України за добу ліквідували 420 окупантів

ЗС України запобігли спробам ворога відновити втрачене становище поблизу Кліщіївки та Новомихайлівки

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

Високі бойові втрати має ворожа мотострілецька бригада 14 армійського корпусу

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Ворог випустив майже 500 снарядів по Херсонській області, загинули шість і постраждали десять людей

Окупанти обстріляли Киселівку Херсонської області, постраждали п'ятеро людей

Ворог атакував одне з підприємств у Кривому Розі, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА