Ракета окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва

Ракета російських окупантів влучила в об'єкт інфраструктури на околиці Миколаєва, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Як підтвердили у військовій адміністрації, близько 21:00 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Є влучення в об'єкт інфраструктури на околицях міста", - написав він у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Сєнкевич зазначив, що наразі працівники адміністрації району обстежують територію, а в разі виявлення пошкоджень житлових будинків розповість додатково.

Як повідомлялося, у понеділок увечері в Миколаєві зафіксовано приліт по місту.