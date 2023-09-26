Події

08:18 26.09.2023

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

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ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

Українська ППО в ніч на вівторок ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну, повідомляють у Повітряних силах.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 26 ударних БПЛА "Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як інформують у Повітряних силах, зафіксовано пуски 38 ударних БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда - Крим).

Повідомляється, що за маршрутом проходження ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Крім того, за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них - на вогневе ураження противника.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ворог #шахеди

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