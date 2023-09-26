В Африці залишається суттєвим перебування бійців ПВК "Вагнер"

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що ПВК "Вагнер" продовжує зберігати присутність на африканському континенті, передає видання "Голос Америки".

"ПВК "Вагнера" все ще має велику присутність на континенті", - зазначив він під час свого візиту в Джибуті.

Він також додав, що через понад місяць після смерті засновника "вагнерівців" Євгена Пригожина США не спостерігають значних змін у відносинах між угрупованням і Кремлем або ознак того, що Москва взяла на себе операції угруповання по всій Африці.

"Я думаю, що в майбутньому ви побачите тут, імовірно, деяку конкуренцію всередині лав за те, хто стане наступним лідером", - розповів Остін.

Глава Пентагону додав, що найманці ПВК, ймовірно, зможуть підтримувати свою присутність в Африці в найближчому майбутньому, але їм буде важко це робити в середньостроковій і довгостроковій перспективі за відсутності підтримки з боку Кремля.