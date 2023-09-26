"Енергоатом" вивів 7 працюючих енергоблоків на максимальну потужність

НАЕК "Енергоатом" вивів на максимальну потужність усі сім атомних енергоблоків, що працюють зараз, повідомляє прес-служба компанії.

"25 вересня 2023 року ДП "НАЕК "Енергоатом" вивело на максимальну потужність, раніше обмежену умовами роботи ринку, всі 7 атомних енергоблоків, що працюють в даний час, додавши 300 МВт потужності вітчизняній енергосистемі", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що сумарна потужність атомної генерації складає 6400 МВт.

Наразі завершено перевантаження та ведуться пускові операції на ще одному енергоблоці, який незабаром також буде включений у роботу.