Апеляційний суд залишив чинним арешт з альтернативою застави в 509 млн грн бізнесмену Коломойському

Київський апеляційний суд у понеділок залишив чинним рішення суду першої інстанції про обрання бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 509 млн грн.

Отже, суд відмовив у задоволенні апеляції захисту.

Під час судового засідання ведучі телеканалу "1+1" заявили, що готові взяти Коломойського під свою поруку.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак після оголошення рішення суду сказав журналістам, що заставу вносити не будуть навіть після рішення апеляційної інстанції.

"Ну, яка застава.... Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень... Ви ж бачите, зі злочину проти власності переходить у службовий злочин", - зазначив Лисак.

"Рішення для нас несподіване. Рішенням ми не задоволені. Виходячи з того, що... нібито заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами вже не інкримінують, тобто був злочин проти власності, а наразі кваліфікують як організацію заволодіння грошовими коштами. І це за два тижні... Будемо визначатися з колегами, як діяти далі", - пояснив захисник.

Говорячи про те, якими будуть дії захисту надалі, він наголосив: "Ми залишаємо за собою Європейський суд з прав людини".

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Дніпрі на два місяці з можливістю внесення застави понад 500 млн грн.

Окрім того, за рішенням суду Коломойський зобов'язаний здати всі документи і не спілкуватися зі свідками.

Як поінформував захист, бізнесмен відмовився вносити заставу в розмірі 509 млн грн.

Служба безпеки оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд змінив суму застави для Коломойського до 3 млрд 891 млн грн після нової підозри від СБУ та БЕБ.

За даними слідства, у період із 2013-го до 2014 рр.. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером.

САП і НАБУ повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Після повідомлення про підозру Коломойському антикорупційні органи на 48 годин заарештували активи бізнесмена.