Командувач ЧФ РФ загинув під час ракетного удару по штабу - Сили спецоперацій ЗСУ

Безповоротні втрати ворога внаслідок роботи Сил спеціальних операцій (ССО) зі знищення БДК "Мінськ" і штабу Чорноморського флоту РФ сягнули 96 осіб, серед них командувач Чорноморського флоту РФ, повідомляють ССО.

"Оновлена інформація щодо втрат противника в результаті проведення спецоперації ССО зі знищення БДК "Минск" та штабу чф рф. Враховуючи факт, що БДК "Мінськ" мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати становили 62 окупанта", - йдеться в повідомленні ССО в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, як повідомляється, "після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцери, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню".

Як повідомлялося, 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний "Севморзавод" у Севастополі на території військово-морської бази ЧФ, де десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" перебували на технічному обслуговуванні в сухих доках.

22 вересня Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі, підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.