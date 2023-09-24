Події

23:49 24.09.2023

Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

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Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів у США – Шаппс

Великобританія продовжуватиме підтримувати Україну – незалежно від результатів виборів у США наступного року, заявив міністр оборони Грант Шаппс в інтерв'ю ВВС у неділю
У відповідь на питання про те, що зробить Сполучене Королівство, якщо буде обрано президента-республіканця і він вирішить відмовитися від підтримки України, Шаппс сказав, що підтримка Києва Лондоном залишиться незмінною, а саме питання він назвав спекулятивним.
"Мине деякий час, перш ніж ми побачимо, що відбудеться на виборах (праймариз – ІФ-У) республіканців, але ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні", - сказав Шаппс. Він наголосив, що погоджується зі словами президента України Володимира Зеленського, що демократична Україна – також на користь США.
"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану увірватися до сусіда, а потім продовжувати рух на Захід. І важливо, щоб Путін не зміг увірватися до демократичного сусіда без наслідків, і саме тому Британія твердо стоїть, і ми продовжуватимемо це робити", - підсумував чиновник.

Теги: #україна #великобританія #шаппс_грант

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