Події

19:18 24.09.2023

Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

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Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

Капсула із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту, скинута з американського космічного апарату OSIRIS-Rex, що пролітав поблизу Землі, у неділю приземлилася в штаті Юта, повідомило NASA.

Приземлення капсули з приблизно 250 грамами ґрунту з астероїда відбулося о 10:52 за часом східного узбережжя США на полігоні Пентагону в пустелі в штаті Юта за 122 км від міста Солт-Лейк-Сіті.

Зонд скинув капсулу з висоти приблизно 102 тис. км, яка потім після входження в атмосферу приземлилася з парашутної системи.

Капсула доставила на Землю приблизно 250 грам ґрунту астероїда. Її відправили на вертольоті до Космічного Центру NASA імені Джонсона в Х'юстоні (штат Техас). NASA планує представити деталі про доставлені на Землю зразки ґрунту астероїда 11 жовтня.

Апарат OSIRIS-REx було запущено 2016 року, він досяг астероїда Бенну в грудні 2018 року. На орбіті астероїда зонд перебував два роки, протягом яких проводилося його дистанційне вивчення.

Зблизившись із поверхнею астероїда в жовтні 2020 року зонд за допомогою руки-маніпулятора здійснив забір ґрунту.

Вчені розраховують, що зразки ґрунту з Бенну дадуть змогу отримати дані про формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому. Передбачається, що його поверхня може містити речовину, що збереглася з часів її зародження.

Це перша місія NASA з повернення на Землю зразків ґрунту астероїда.

Після прольоту поблизу Землі апарат OSIRIS-REx продовжить свій шлях до астероїда Апофіс для його вивчення.

Місія OSIRIS-REx отримала назву на честь єгипетського бога потойбічного світу Осіріса, а астероїду Бенну 2013 року було присвоєно ім'я на честь птаха, що символізує воскресіння цього бога.

За даними розрахунків траєкторії руху, астероїд Бенну, виявлений у вересні 1999 року, має шанси зіткнутися із Землею в період з 2169 до 2199 року. NASA вважає цей об'єкт потенційно небезпечним для планети небесним тілом. Маса Бенну сягає 140 млн тонн, диметр - 560 м. Падіння такого тіла на Землю призвело б до катастрофічних наслідків.

 

 

Теги: #сша #зонд #посадка #капсула

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