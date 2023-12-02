Події

03:41 02.12.2023

Космічний зонд Einstein буде запущено в січні 2024 року

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Космічний зонд Einstein буде запущено в січні 2024 року

Зонд Einstein для дослідження рентгенівського випромінювання в космічному просторі буде запущено в січні 2024 року, повідомила Китайська академія наук (CAS).

"Згідно з планом, зонд буде запущено на орбіту з космодрому Січан у січні 2024 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті академії.

Einstein - це міжнародний проєкт, у якому, крім Китайської академії наук, беруть участь німецький Інститут позаземної фізики Товариства Макса Планка і Французьке космічне агентство (CNES).

Зонд обладнаний двома телескопами для вивчення небесних об'єктів у рентгенівському діапазоні. Він проводитиме спостереження за рентгенівським випромінюванням у космосі та викидами рентгенівських променів із чорних дір, щоб отримати нові відомості про їхнє виникнення, еволюцію та характеристики.

Теги: #космос #китай #зонд

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