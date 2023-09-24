Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, щонайменше 6 жителів постраждали - голова міськадміністрації

Щонайменше шестеро мирних жителів Херсона постраждали внаслідок обстрілу Корабельного району міста російськими окупантами в неділю, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Щойно противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Уже відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Інформація уточнюється", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

За даними Офісу генерального прокурора України, окупанти почали обстріл міста близько 12:00 з артилерії.

У відомстві є інформація про чотирьох постраждалих мирних жителів, двох із них госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки чергових воєнних злочинів держави-агресора", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.