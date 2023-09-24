Поліція знайшла арсенали боєприпасів у двох жителів на Київщині та Дніпропетровщині

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам на Київщині та Дніпропетровщині, які незаконно зберігали зброю та боєприпаси.

Як повідомляє в неділю МВС у телеграм-каналі, 32-річний мешканець Обухівщини незаконно зберігав зброю та боєприпаси в господарських будівлях, квартирах та автомобілях.

Правоохоронці провели 22 санкціоновані обшуки та вилучено нарізну та гладкоствольну мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, міну, протитанкову керовану ракету та автомати.

На Дніпропетровщині поліцейські виявили ще одного 31-річного зловмисника. У своєму авто чоловік перевозив ємності з пластидом, три мішки з порохом, три гранати із запалами, два артилерійські снаряди, різнокаліберні набої, інші вибухові речовини та боєприпаси.

Чоловікам повідомлено про підозру.