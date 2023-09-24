Події

09:15 24.09.2023

У Херсонській області внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє поранені

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У Херсонській області внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє поранені

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє дістали поранення, зафіксовано влучання в житлові квартали, повідомляє голова військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

Прокудін наголосив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення".

Крім того, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, банківську установу в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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