У Херсонській області внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє поранені

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє дістали поранення, зафіксовано влучання в житлові квартали, повідомляє голова військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю вранці.

Прокудін наголосив: "Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення".

Крім того, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, банківську установу в Бериславському районі.