Правозахисники обвинувачують РФ у використанні голоду, як зброї війни

Юристи-правозахисники, які працюють з прокурором України, збирають досьє про воєнні злочини для передачі до Міжнародного кримінального суду (МКС), обвинувачуючи Росію в навмисному заподіянні голоду під час військових дій, повідомляє The Guardian.

"Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, надавши МКС докази для початку першого судового переслідування, яке могло б пред'явити обвинувачення російському президенту Путіну", - пише видання.

"Перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи", від первісного вторгнення, коли українські міста були в облозі і постачання продовольства було припинено", - пояснює Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC).

Серед задокументованих інцидентів - загибель 20 мирних жителів у Чернігові рано вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом та їжею.

Слідчі також зосереджені на захопленні Маріуполя, оскільки в місто припинили постачання продовольства, а коридори з гуманітарною допомогою заблокували, або ж піддали бомбардуванням, що зробило втечу мирних жителів, які голодували, важкою або неможливою.

Другий етап включає в себе знищення Росією запасів продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, які є "об'єктами, необхідними для виживання цивільного населення".

Третій елемент - це спроби РФ запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування, нападаючи на зернові об'єкти на Дунаї та Чорному морі. У цьому випадку правозахисники посилаються на дані українських чиновників про те, що наприкінці липня і на початку серпня було знищено 270 тис. тонн продуктів харчування.

Правозахисна група GRC працює з українською прокуратурою над складанням досьє про злочини РФ до кінця наступного року. Юристи мають намір подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, що дозволяє третім особам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Рішення щодо продовження справи ухвалюватиме прокурор, який базується в Гаазі.