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02:45 24.09.2023

Шольц висловився за посилення контролю на кордоні з Польщею - ЗМІ

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Шольц висловився за посилення контролю на кордоні з Польщею - ЗМІ


Канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за посилення контролю над нелегальною міграцією і пообіцяв можливі додаткові заходи, повідомляє німецьке видання Welt у суботу, 23 вересня.
У Європу і Німеччину приїжджає багато людей, і їхня кількість "різко зросла", заявив Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії в Нюрнберзі, передає Welt.
У зв'язку із ситуацією на кордонах Шольц закликав роз'яснити можливі порушення під час видачі віз у сусідній Польщі. "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку", - підкреслив канцлер ФРН.
За його словами, той, хто приїжджає до Польщі, має реєструватися там і проходити процедуру притулку, "а не отримувати візи, які якимось чином роздавалися за гроші". Він запропонував обговорити це питання з польським урядом.
При цьому, додав Шольц, залежно від поточної ситуації, "на кордонах, можливо, доведеться вжити додаткових заходів".
 

Теги: #польша #німеччина #кордони #шольц_олаф

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