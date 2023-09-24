Шольц висловився за посилення контролю на кордоні з Польщею - ЗМІ



Канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за посилення контролю над нелегальною міграцією і пообіцяв можливі додаткові заходи, повідомляє німецьке видання Welt у суботу, 23 вересня.

У Європу і Німеччину приїжджає багато людей, і їхня кількість "різко зросла", заявив Шольц на мітингу Соціал-демократичної партії в Нюрнберзі, передає Welt.

У зв'язку із ситуацією на кордонах Шольц закликав роз'яснити можливі порушення під час видачі віз у сусідній Польщі. "Я не хочу, щоб Польща просто махнула нам рукою, а потім обговорювала нашу політику надання притулку", - підкреслив канцлер ФРН.

За його словами, той, хто приїжджає до Польщі, має реєструватися там і проходити процедуру притулку, "а не отримувати візи, які якимось чином роздавалися за гроші". Він запропонував обговорити це питання з польським урядом.

При цьому, додав Шольц, залежно від поточної ситуації, "на кордонах, можливо, доведеться вжити додаткових заходів".

