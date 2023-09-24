Події

01:28 24.09.2023

У Чорному морі ворожі ракетоносії заведені в пункти базування

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У Чорному морі ворожі ракетоносії заведені в пункти базування

 У Чорному морі ракетоносії заведені в пункти базування, однак, два з них споряджені ракетами і готові до виходу, йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня, опублікованому в Телеграм-каналі.
"У Чорному морі ракетоносії заведені в пункти базування, але щонайменше 2 споряджені та готові до виходу", - сказано в повідомленні.
Уточнюється, що активності стратегічної авіації не фіксується. Але тактична авіація може бути задіяна в пусках КАБів (кориговані авіаційні бомби) по Херсонщині.
Також Сили оборони півдня України повідомили, що не спостерігають запусків ударних дронів у нашому напрямку.
"Ситуація стабільна та контрольована, але може оперативно змінюватися", - попередили Сили оборони півдня.
Раніше 23 вересня повідомлялося, що в Чорному морі продовжують бойове чергування надводні ракетоносії із сумарним залпом до 16 ракет типу "Калібр".

 

Теги: #україна #чорне_море #ракетоносії

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