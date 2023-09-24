У Чорному морі ворожі ракетоносії заведені в пункти базування

У Чорному морі ракетоносії заведені в пункти базування, однак, два з них споряджені ракетами і готові до виходу, йдеться в повідомленні Сил оборони Півдня, опублікованому в Телеграм-каналі.

"У Чорному морі ракетоносії заведені в пункти базування, але щонайменше 2 споряджені та готові до виходу", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що активності стратегічної авіації не фіксується. Але тактична авіація може бути задіяна в пусках КАБів (кориговані авіаційні бомби) по Херсонщині.

Також Сили оборони півдня України повідомили, що не спостерігають запусків ударних дронів у нашому напрямку.

"Ситуація стабільна та контрольована, але може оперативно змінюватися", - попередили Сили оборони півдня.

Раніше 23 вересня повідомлялося, що в Чорному морі продовжують бойове чергування надводні ракетоносії із сумарним залпом до 16 ракет типу "Калібр".



