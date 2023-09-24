Сили оборони продовжують наступати в районі Роботиного, у російських військ - великі втрати техніки

Сили оборони продовжують наступати в районі Роботиного (Запорізька область), у російських військ за останні дні збільшилися втрати бойової техніки, повідомив представник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У районі Роботиного продовжуємо наступальну операцію. Скажімо так, швидко ми там не рухаємося, але певний рух уперед є. Досить важко, тому що у ворога насичена оборона. Тому ми йдемо від лісопосадки до лісопосадки, іноді за добу виходить 50-100 метрів, іноді - 300-400 метрів", - сказав він.

Водночас, зазначив Штупун, ворог не здається, хоча зазнає великих втрат, особливо в техніці.

"За останній тиждень, якщо рахувати з минулого понеділка, були втрати в техніці - 20-30 одиниць. І до кінця цього тижня дві останні доби ми фіксуємо понад 50 одиниць, втраченої ворогом, техніки", - наголосив Штупун.

