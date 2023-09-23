На Таврійському напрямку Сили оборони за добу усунули понад 200 окупантів - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу відбили 17 ворожих атак, втрати противника становили понад 200 окупантів, а також понад 50 одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у суботу ввечері.

"Загалом, минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань", - написав Тарнавський у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив, що "за останню добу втрати ворога склали 224 людини (безповоротні - 70, поранені - 154, полон - 1)".

Крім цього, знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Також, за даними Тарнавського, ліквідовано 4 склади боєприпасів противника.

