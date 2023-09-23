Події

19:26 23.09.2023

Зеленський у Любліні відзначив державними нагородами польських волонтерів

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Зеленський у Любліні відзначив державними нагородами польських волонтерів

 Повертаючись після робочого візиту до Канади і перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці та медику-волонтеру, повідомляє пресслужба глави держави в суботу ввечері.

Зазначається, що за вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці Указами Президента України Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

"Те, що ви робите, – велика праця – допомагати, підтримувати українців на фронті, які реально захищають не тільки Україну, а й, я вважаю, Європу, весь світ, наші спільні цінності", - сказав Зеленський, під час вручення нагород.

Він подякував народу Польщі за таких синів і дочок.

"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", - наголосив глава держави.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, журналістка TVN Discovery Poland Б'янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де дістала тяжке поранення. Як волонтерка збирала і передавала в Україну гуманітарну допомогу. Із початку повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтерка допомагала в транспортуванні тяжкохворих дітей до шпиталів Польщі.

Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїжджали в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуювати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, з якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

Теги: #польща #нагороди #зеленський

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