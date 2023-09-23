Сили оборони відбили атаки противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Сили оборони відбили атаки окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках - упродовж доби відбулося 15 бойових зіткнень, оперативна ситуація на сході та півдні залишається складною, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області та Надія Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів.

На лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника поблизу Білогорівки Луганської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене становище біля Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Керамік, Новобахмутівка, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Мар'їнки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію поблизу Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріплюються на зайнятих рубежах. Противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у населених пунктів Козацьке, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Новоолександрівка, Дудчани, Зміївка, Токарівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.