Фундація Темертеїв оголосила про благодійний внесок $1млн на підтримку проєктів Фонду Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Канади провела зустріч із меценатами та засновниками Фундації Темертеїв Джеймсом Темертеєм і Луїзою Темертей.

Як повідомляє пресслужба президента, у зустрічі також узяли участь головний виконавчий директор Майк Лорд і директорка українських ініціатив Фундації Темертеїв Христина Воллер.

"Під час спілкування благодійники подякували команді Фундації Олени Зеленської за допомогу та забезпечення жителів деокупованої Харківщини речами першої необхідності й оголосили про черговий благодійний внесок – 1 млн дол. США на підтримку проєктів Фундації", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в суботу.

Перша леді України подякувала Фундації Темертеїв за плідну співпрацю з Фондом Зеленської.

"Ви були одними з перших, хто повірив у мою Фундацію та надав першу фінансову підтримку, яка дуже швидко була спрямована на задоволення першочергових потреб жителів деокупованих територій", - зазначила Зеленська.

Вона повідомила, що її Фонд передав на потреби людей із деокупованих територій Харківської області $500 тис. благодійного внеску Фундації Темертеїв. Завдяки цьому вдалося забезпечити речами першої необхідності понад 2 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Крім цього, на благодійний внесок Фундації Темертеїв було куплено генератори потужністю від 5 до 140 кВт для безперебійної роботи критичної інфраструктури Куп'янського, Лозівського та Чугуївського районів Харківської області.

"Загалом це 354 тисячі жителів", - зазначила перша леді.

Зеленська також обговорила з Фундацією Темертеїв першочергові виклики, з якими стикається її Фонд, зокрема, це підтримка великих прийомних родин, а також забезпечення учнів і вчителів ґаджетами дистанційного навчання та облаштування укриттів у навчальних закладах.

"Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів і понад 80 тисячам учителів", - наголосила перша леді України.

Також важливим проєктом Фундації залишається комплексне відновлення Ізюмської лікарні на Харківщині, зруйнованої окупантами.