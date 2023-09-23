Події

18:55 23.09.2023

Фундація Темертеїв оголосила про благодійний внесок $1млн на підтримку проєктів Фонду Зеленської

2 хв читати
Фундація Темертеїв оголосила про благодійний внесок $1млн на підтримку проєктів Фонду Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Канади провела зустріч із меценатами та засновниками Фундації Темертеїв Джеймсом Темертеєм і Луїзою Темертей.

Як повідомляє пресслужба президента, у зустрічі також узяли участь головний виконавчий директор Майк Лорд і директорка українських ініціатив Фундації Темертеїв Христина Воллер.

"Під час спілкування благодійники подякували команді Фундації Олени Зеленської за допомогу та забезпечення жителів деокупованої Харківщини речами першої необхідності й оголосили про черговий благодійний внесок – 1 млн дол. США на підтримку проєктів Фундації", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в суботу.

Перша леді України подякувала Фундації Темертеїв за плідну співпрацю з Фондом Зеленської.

"Ви були одними з перших, хто повірив у мою Фундацію та надав першу фінансову підтримку, яка дуже швидко була спрямована на задоволення першочергових потреб жителів деокупованих територій", - зазначила Зеленська.

Вона повідомила, що її Фонд передав на потреби людей із деокупованих територій Харківської області $500 тис. благодійного внеску Фундації Темертеїв. Завдяки цьому вдалося забезпечити речами першої необхідності понад 2 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Крім цього, на благодійний внесок Фундації Темертеїв було куплено генератори потужністю від 5 до 140 кВт для безперебійної роботи критичної інфраструктури Куп'янського, Лозівського та Чугуївського районів Харківської області.

"Загалом це 354 тисячі жителів", - зазначила перша леді.

Зеленська також обговорила з Фундацією Темертеїв першочергові виклики, з якими стикається її Фонд, зокрема, це підтримка великих прийомних родин, а також забезпечення учнів і вчителів ґаджетами дистанційного навчання та облаштування укриттів у навчальних закладах.

"Загалом гаджети потрібні понад 516 тисячам українських учнів і понад 80 тисячам учителів", - наголосила перша леді України.

Також важливим проєктом Фундації залишається комплексне відновлення Ізюмської лікарні на Харківщині, зруйнованої окупантами.

Теги: #фонд #канада #зеленська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 23.09.2023
Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

11:08 23.09.2023
Зеленський і Трюдо обговорили перспективи інвестування в Україну з представниками канадського бізнесу

Зеленський і Трюдо обговорили перспективи інвестування в Україну з представниками канадського бізнесу

07:11 23.09.2023
Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

00:42 23.09.2023
Умеров зустрівся з міністром оборони Канади

Умеров зустрівся з міністром оборони Канади

00:05 23.09.2023
"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

"Укргідроенерго" та канадська AECON підписали Меморандум про співпрацю у будівництві гідроелектростанцій в Україні

23:26 22.09.2023
Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

23:13 22.09.2023
Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

21:39 22.09.2023
Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

20:50 22.09.2023
Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

20:50 22.09.2023
Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

У Дніпровському районі Херсона чути вибухи - МВА

ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового, після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі - Тарнавський

Російські окупанти обстрілюють Херсон - міськадміністрація

У Кременчуці завершено пошукові роботи: постраждали 32 людини, зокрема троє дітей

ОСТАННЄ

У Нікополі в результаті ворожого обстрілу постраждала людина

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по скупченню сил противника

Сили оборони відбили атаки противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаудари

Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення

У Херсоні в результаті російських обстрілів загинула жінка, поранено чоловіка - ОВА

Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

У Дніпровському районі Херсона чути вибухи - МВА

У Херсонській області важко поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БПЛА

У Київській області у військовослужбовця ТЦК і СП виявили арсенал зброї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА