Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані в центрі Одеси

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу, 23 вересня, ліквідували пожежу в центрі Одеси, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, о 08:25 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Приморському районі. Виникло загоряння 2-поверхової будівлі ресторану. О 09:09 пожежу було локалізовано, а о 10:24 повністю ліквідовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Із задимлених приміщень людей евакуювали. Загиблих і постраждалих немає.