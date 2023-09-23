ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового, після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі - Тарнавський

Найбільший прорив у цьому контрнаступі ще попереду. Українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак (Запорізька область), заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю для CNN.

"На лівому фланзі [біля Вербового] у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

"Токмак - це мета-мінімум. Головна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.

Він зазначив, що ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

За словами командувача, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі відбудеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.