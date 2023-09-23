Події

13:01 23.09.2023

ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового, після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі - Тарнавський

1 хв читати
ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового, після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі - Тарнавський

Найбільший прорив у цьому контрнаступі ще попереду. Українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак (Запорізька область), заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю для CNN.

"На лівому фланзі [біля Вербового] у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

"Токмак - це мета-мінімум. Головна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.

Він зазначив, що ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

За словами командувача, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі відбудеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

Теги: #прорив #зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 23.09.2023
Після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі, вважає Тарнавський

Після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі, вважає Тарнавський

17:55 22.09.2023
У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

У ЗСУ підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі

10:42 22.09.2023
"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

13:51 21.09.2023
У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів біля міста Саки

У ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому окупантів біля міста Саки

11:06 21.09.2023
Російські окупанти за добу завдали понад 1100 ударів по позиціях Сил оборони на східній ділянці фронту

Російські окупанти за добу завдали понад 1100 ударів по позиціях Сил оборони на східній ділянці фронту

17:40 20.09.2023
ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

15:39 20.09.2023
Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

Міноборони про вибухи в Криму: незабаром будуть оприлюднені деталі від ЗСУ та Генштабу

16:15 19.09.2023
ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

ЗСУ успішно завдали удару по штабу росіян у районі окупованого Мелітополя

10:46 19.09.2023
На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

10:14 18.09.2023
ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки - ISW

ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти обстрілюють Херсон - міськадміністрація

У Кременчуці завершено пошукові роботи: постраждали 32 людини, зокрема троє дітей

ППО знищила 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

ОСТАННЄ

Рятувальники ліквідували пожежу в ресторані в центрі Одеси

Мін'юст подав до ВАКС позов про націоналізацію активів "Роствертола"

Зеленський: щоб стати сильними, нам потрібні свобода і єдність, які наближають нашу перемогу

Зеленський у Торонто зустрівся з членами української діаспори

Російські окупанти обстрілюють Херсон - міськадміністрація

У найближчі дві доби в більшості областей України без опадів, на заході короткочасні дощі

У Донецькій області за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одну поранено - ОВА

У Кременчуці завершено пошукові роботи: постраждали 32 людини, зокрема троє дітей

У Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі, зокрема ракетоносій

Із лютого-2022 три командири одного з найпрестижніших російських полків ПДВ, змінюючи один одного, пішли у відставку або загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА