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10:14 23.09.2023

Українські військові за добу ліквідували 510 окупантів

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Українські військові за добу ліквідували 510 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів, 11 танків, 21 бронемашину, 33 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, 8 безпілотників, одну крилату ракету і 26 одиниць авто і спецтехніки противника, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.09. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 275460 (+510) осіб, танків - 4655 (+11) од, бойових броньованих машин - 8912 (+21) од, артилерійських систем - 6210 (+33) од, РСЗВ - 789 (+4) од, засоби ППО - 530 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, вертольотів - 316 (+0), бойових броньованих машин - 8912 (+0) од, артилерійських систем - 6210 (+0) од, РСЗВ - 789 (+0) од, вертольотів - 316 (+0) од, БпЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8), крилатих ракет - 1518 (+1), кораблів/катерів - 20 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од, спеціальної техніки - 912 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Теги: #рф #війна #втрати

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