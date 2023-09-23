Події

08:22 23.09.2023

Ворог обстріляв громади Сумської та Миколаївської області з артилерії та мінометів

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Ворог обстріляв громади Сумської та Миколаївської області з артилерії та мінометів

Російські окупаційні війська вночі здійснили артилерійські та обстріли з мінометів двох громад Сумської та Миколаївської області.

За інформацією обласних військових адміністрацій, зокрема, Сумської та Миколаївської, вночі росіяни здійснили обстріл Шалигинської громади Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів із міномета.

У Миколаївському районі 22 вересня о 16:02 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

А в м. Миколаєві, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська #сумська_область

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