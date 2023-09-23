Окупанти випустили майже 600 снарядів по території Херсонської області, є жертва і поранені

Російські окупаційні війська випустили майже 600 снарядів по території Херсонської області, є жертва і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 598 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації. 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

За його словами, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; медичні та навчальні заклади, пункт незламності, територію елеватора в Бериславському районі; навчальні заклади, об'єкти критичної інфраструктури та пенітенціарну установу Херсонського району.