Події

07:11 23.09.2023

Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

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Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Джастіну Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки.

"Ми отримали новий пакет оборонної підтримки - бойові бронемашини та броньовані машини для евакуації. Дякую Джастіну за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО", - ідеться в телеграм-каналі президента.

Зеленський зазначив, що "це дуже своєчасно з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими "шахедами" по наших містах, нашій цивільній інфраструктурі".

За його словами, сторони "детально обговорили посилення нашого повітряного щита. Дуже ціную рішення Канади долучитися до підготовки пілотів для літаків F-16".

Обговорили також різні аспекти української Формули миру. Серед іншого те, що стосується справедливості - засудження Росії за агресію та компенсацію всіх завданих нею збитків. "Дякую Канаді й за підтримку нашої роботи для організації Глобального саміту миру", - резюмував глава української держави.

 

 

 

Теги: #канада #подяка #зеленський

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