Помер колишній президент Італії Наполітано

Джорджо Наполітано, який обіймав посаду президента Італії в період із 2006 до 2015 року, помер у римській клініці у віці 98 років, його стан деякий час був критичним, повідомляє ANSA.

Наполітано обіймав посаду 11 президента Італії і став першим главою держави, якого обрали на другий термін у 2013 році. Він став першим посткомуністичним президентом країни.

У 1996-1998 роках працював на посаді міністра внутрішніх справ у лівоцентристському уряді тодішнього голови Ради міністрів Італії Романо Проді. Політик також був членом Європейського парламенту з 1989 до 1992 року.

Ключова роль у створенні уряду під керівництвом сенатора Маріо Монті на тлі кризи держборгу 2011 року принесла Наполітано прізвисько Король Георг.

У 2005 році Наполітано був призначений довічним сенатором Італії.

Чоловік вільно володів англійською і читав лекції в кількох американських університетах наприкінці 1970-х років.

Крім того, Наполітано був відомий своєю критикою Радянського Союзу, зокрема, за вторгнення СРСР до Афганістану 1980 року.