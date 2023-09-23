Події

07:06 23.09.2023

Помер колишній президент Італії Наполітано

1 хв читати
Помер колишній президент Італії Наполітано

Джорджо Наполітано, який обіймав посаду президента Італії в період із 2006 до 2015 року, помер у римській клініці у віці 98 років, його стан деякий час був критичним, повідомляє ANSA.

Наполітано обіймав посаду 11 президента Італії і став першим главою держави, якого обрали на другий термін у 2013 році. Він став першим посткомуністичним президентом країни.

У 1996-1998 роках працював на посаді міністра внутрішніх справ у лівоцентристському уряді тодішнього голови Ради міністрів Італії Романо Проді. Політик також був членом Європейського парламенту з 1989 до 1992 року.

Ключова роль у створенні уряду під керівництвом сенатора Маріо Монті на тлі кризи держборгу 2011 року принесла Наполітано прізвисько Король Георг.

У 2005 році Наполітано був призначений довічним сенатором Італії.

Чоловік вільно володів англійською і читав лекції в кількох американських університетах наприкінці 1970-х років.

Крім того, Наполітано був відомий своєю критикою Радянського Союзу, зокрема, за вторгнення СРСР до Афганістану 1980 року.

 

 

 

Теги: #смерть #італія #екс_президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 18.09.2023
Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

Поліція відкрила справу за фактом смерті ексголови Херсонської обладміністрації Лагути

20:50 16.09.2023
Глава штабу ЗС Італії через півроку обійме посаду голови Військового комітету НАТО

Глава штабу ЗС Італії через півроку обійме посаду голови Військового комітету НАТО

10:28 14.09.2023
Італійський острів Лампедуза переживає наплив 6 тис. мігрантів за добу

Італійський острів Лампедуза переживає наплив 6 тис. мігрантів за добу

00:38 13.09.2023
Україна програла Італії на відборі Євро-2024

Україна програла Італії на відборі Євро-2024

22:06 11.09.2023
Помер музикант, народний депутат V, VI і VII скликань Ян Табачник

Помер музикант, народний депутат V, VI і VII скликань Ян Табачник

16:55 06.09.2023
Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

Помер учений Ігор Козловський, який два роки був у російському полоні

17:26 28.08.2023
Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

18:54 26.08.2023
Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

14:17 26.08.2023
В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

20:18 25.08.2023
Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

Резніков: Смерть Пригожина ослабила Путіна, бо показала всім, що йому не можна довіряти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

Зеленський очікує на участь канадських компаній у Форумі оборонних індустрій у Києві

Канада є лідером підтримки України у світі - Зеленський у канадському парламенті

Оттава виділяє черговий пакет допомоги Києву

Канада надасть Україні 650 млн доларів протягом трьох років

ОСТАННЄ

Окупанти випустили майже 600 снарядів по території Херсонської області, є жертва і поранені

Бійці ОК "Схід" збили в небі над Дніпропетровщиною 12 "шахедів", але є руйнування

Бійці ССО показали ураження штабу чорноморського флоту РФ

Окупанти знову атакували Одеську область ракетами "Онікс"

Після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі, вважає Тарнавський

Зеленський подякував Трюдо і Канаді за новий пакет оборонної підтримки

23 вересня: Яке сьогодні свято

Росіяни обстріляли 10 прикордонних громад Сумської області

Зима не завадить контрнаступу України, заявив Тарнавський

Умеров зустрівся з міністром оборони Канади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА