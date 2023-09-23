Події

02:13 23.09.2023

Зима не завадить контрнаступу України, заявив Тарнавський

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Зима не завадить контрнаступу України, заявив Тарнавський

Командувач генерал Олександр Тарнавський заявив, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі, повідомляє CNN.

"Погода може бути серйозною перешкодою при просуванні, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, в основному без транспортних засобів, я не думаю, що погода сильно вплине на контрнаступ", - сказав він.

За його словами, сильні дощі восени та на початку зими можуть зробити землю мокрою та ускладнити пересування важкої техніки, таких як танки, але українські сили рухаються невеликими групами, переважно пішки. 

Теги: #зима #україна #тарнавський #констрнаступ

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