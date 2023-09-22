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23:26 22.09.2023

Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

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Канада має намір продовжувати і посилювати роботу щодо санкцій проти РФ за війну в Україні

Канада має намір продовжувати і посилювати свою роботу щодо введення санкцій проти Росії за війну в Україні, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

"Канада однією з перших і якнайшвидше виступила з санкціями у відповідь на незаконну російську агресію (в Україні – ІФ-У) для того, щоб покарати Путіна та його соратників. Ми продовжуватимемо здійснювати цю діяльність", - заявив він на спільній з президентом України прес-конференції в Оттаві у п'ятницю.

За словами прем'єр-міністра, зараз у канадському списку санкцій перебувають 2 700 юридичних і фізичних осіб Росії.

"І ця робота триває. Ми хочемо посилити її. Ми координуємося з союзниками, щоб ці санкції мали правильний вплив на тих, хто відповідальний та причетний до війни. Щоб вони не шкодили людям", - сказав він.

Трюдо також підкреслив, що "Росія і тільки вона відповідальна за зростання цін на продовольство та паливо у світі", додавши, що Канада хоче допомагати із санкціями і в цьому питанні.

Теги: #канада #україна #війна #росія #санкції

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