Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження противника

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та чотирьох - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, було завдано удару по штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійські засоби противника.