За добу на лінії фронту відбулося 25 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ.

На бахмутському напрямку українські підрозділи успішно відбили атаки окупантів у районах Миньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав.

На авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Сєверного Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили 11 атак ворога неподалік Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об'єкти, унаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення", - зазначають у Генштабі.

Так, за добу росіяни завдали 5 ракетних і 40 авіаційних ударів, здійснили 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення Юрківки Запорізької області та міста Кременчук Полтавської області. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.