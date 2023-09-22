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19:55 22.09.2023

На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

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На сьогодні є політконсенсус щодо відкриття переговорів для України про вступ до ЄС, але до цього рішення ще дуже багато кроків - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що на сьогодні є політичний консенсус щодо відкриття переговорів для України щодо вступу до Європейського Союзу, але до цього рішення ще дуже багато кроків.

"Я також бачила ці заяви, дещо скептично до них ставлюся. Тому що, дійсно, на сьогодні є політичний консенсус щодо того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ще дуже багато кроків політичних маємо зробити", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Стефанішина зазначила, що йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії, а й про проведення комунікацій із кожною державою-членом ЄС, обговорення очікувань, що необхідно після відкриття переговорів.

"Заяви, які базуються на джерелах Єврокомісії, виходять із того, що виконаємо сім рекомендацій, проведемо переговори з державами-членами, і якщо це вдасться зробити, то "так" буде однозначним", - додала вона.

Як повідомлялося, 22 вересня Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною про її членство в ЄС.

Теги: #єс #переговори #стефанішина

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