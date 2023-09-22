Незважаючи на "аграрне питання", є повна підтримка Польщі європейських та євроатлантичних прагнень України - Стефанішина

Віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що незважаючи на "аграрне питання", Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України.

"Було дуже багато емоційних заяв, але перше, що я почула, коли перебувала в Брюсселі, - "вітаю вас у клубі", що це абсолютно нормальний сімейний європейський процес. У нас і до цього були деякі торговельні питання, пов'язані з торгівлею з Польщею. Для нас найважливіше, що зараз весь цей діалог повернувся в конструктивне русло, обмеження не було продовжено, Європейська Комісія створила спеціальну платформу, де ми маємо знайти рішення щодо взаємного контролю експорту, щоб не допускати таких ситуацій у майбутньому", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, наскільки сильно вплине "зерновий скандал" на українські перспективи щодо вступу в ЄС.

Віцепрем'єрка розраховує, що тепер градус цієї дискусії знижуватиметься.

Також вона зазначила, що, незважаючи на торговельні розбіжності, в України з Польщею є безліч проектів, а також повна підтримка Польщею європейських і євроатлантичних прагнень України.