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18:41 22.09.2023

Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

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Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру, за попередньою інформацією, є поранені та загиблі, повідомляє голова ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Лунін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Детальна інформація буде пізніше.

 

Теги: #кременчук #обстріли

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