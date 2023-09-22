Голова Полтавської обладміністрації повідомив про ракетний удар по Кременчуку: Є влучання в цивільну інфраструктуру та жертви

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області, зафіксовано влучання в цивільну інфраструктуру, за попередньою інформацією, є поранені та загиблі, повідомляє голова ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Лунін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Детальна інформація буде пізніше.