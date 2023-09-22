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17:32 22.09.2023

Українські пенсіонери мають отримувати пенсію щонайменше 50% від середньої зарплати протягом життя - Шмигаль

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Українські пенсіонери мають отримувати пенсію щонайменше 50% від середньої зарплати протягом життя - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що українські пенсіонери мають отримувати пенсію щонайменше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

"Основна мета - забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, це буде щонайменше 50% від середньої заробітної плати протягом життя", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, з 1 березня 2024 року уряд здійснить справедливу індексацію пенсій.

Зокрема у нарахуванні пенсій буде запроваджено бальну систему, яка вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно.

"Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок буде перераховано в бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини і середньою зарплатою в Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою у країні, отримуєте 10 балів. Вище за середню в країні - отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше за середню - 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуть назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему, захищену від інфляції та девальвації", - підсумував він.

Теги: #пенсії #шмигаль

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